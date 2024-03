Geparktes Auto in Neuburg angefahren

4000 Euro Schaden hat eine Neuburgerin an ihrem Fahrzeug, nachdem sie von einem Unbekannten angefahren wurde.

In Neuburg ist ein schwarzer VW Tiguan angefahren worden. Sonntagnachmittag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug gegen 7.45 Uhr vor einer Kindertagesstätte in der Bürgermeister-Sing-Straße abgestellt. Anschließend fuhr die Frau zu ihrer Arbeitsstelle einer Firma am Maschinenring. Als die Neuburgerin gegen 13.45 Uhr wieder zur Kindertagesstätte fuhr, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)