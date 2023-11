Geparktes Auto in Neuburg in der Nacht zerkratzt

Über Nacht parkt eine Frau ihr Auto in der Monheimer Straße. Am nächsten Morgen ist eine Seite komplett zerkratzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ihren Opel hatte eine 34-Jährige in der Monheimer Straße in Neuburg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Doch zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh zerkratzte ein unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite und klappte den Außenspiegel ein. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei Neuburg auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegengenommen. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Blaulicht-Facebook-Seite.

Lesen Sie dazu auch