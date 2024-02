Geparktes Auto in Neuburg wird in der Nacht zerkratzt

Rechts und links zerkratzt worden ist ein geparkter Nissan in Neuburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Unschöne Überraschung für einen Autobesitzer in Neuburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Sudentenlandstraße sein grauer Nissan Micra verkratzt worden.

Das Fahrzeug war dort am Fahrbahnrand vor einem Wohnanwesen abgestellt. Als der Besitzer Sonntagvormittag zu seinem Wagen kam, waren die rechte und linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

