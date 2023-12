Geplante Parkplätze an THI-Standort Neuburg sorgen erneut für Gesprächsstoff

Am neuen Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) in Neuburg sind Parkplätze geplant. Doch die genaue Anzahl ruft zum wiederholten Male Diskussionen hervor.

Wie viele Parkplätze braucht der neue THI-Standort in Neuburg? Diese Frage beschäftigt seit Jahren die verschiedenen Gremien. Im Stadtrat kam das Thema in der jüngsten Sitzung erneut auf den Tisch. Beantragt wurde von der Hochschule, die festgelegte Anzahl von 317 Stellplätzen um 120 Plätze zu verringern. Laut Einschätzung sei dies für die Studierenden ausreichend. Die Stadt könnte mit dem an dieser Stelle eingesparten Geld an anderer Stelle Parkraum schaffen.

Doch weniger Parkplätze an THI-Campus Neuburg als geplant

Die Meinung dazu ging im Gremium auseinander. Vor allem die vage Prognose machte einigen Stadträten zu schaffen. Für Verkehrsreferent Bernhard Pfahler kam eine Reduzierung nicht in Frage. Die Parksituation sei an diesem Standort bereits angespannt, würden dann die Plätz für die künftigen Studenten nicht ausreichen, steigere sich der Parkdruck enorm. Auch Michael Wittmair zeigte sich überzeugt, dass deutlich mehr Studenten mit dem Auto fahren werden und Parkplätze benötigen, als die Hochschule prognostiziert.

Mit einer Mehrheit von 21 zu fünf Stimmen, befürwortete der Stadtrat die vorgeschlagene Reduzierung um 120 Plätze und sprach sich dafür aus, mit dem Geld lieber an anderer Stelle zwischen Campus und Bahnhof Parkraum zu schaffen.

