Geräte, Spielzeug oder Möbel im Reparaturcafé Neuburg reparieren

Das Reparaturcafé Neuburg bietet wieder seine Dienste an. Mit Unterstützung des Besitzers werden dort Geräte, Möbel oder Spielzeug repariert und so Müll vermieden.

Das Reparaturcafé Neuburg bietet am Dienstag, 26. September, im Bürgerhaus Schwalbanger, Richard-Wagner-Str. 6, wieder seine Dienste an. Von 18 bis 21 Uhr reparieren ehrenamtliche Fachkräfte tragbare Elektrogeräte, mechanische Geräte, Keramiken, Spielzeug, Möbel und Bilderrahmen. Bei Fahrrädern werden Bremsen und Schaltungen eingestellt und die Beleuchtung repariert. Bei Computern, Tablets und Handys werden Fragen zur Bedienung beantwortet. Kleinere Näharbeiten, wie zum Beispiel das Kürzen einer Hose, werden mit Anleitung einer Schneiderin durchgeführt. Falls vorhanden, wird darum gebeten, vor allem bei Elektrogeräten vorhandene Bedienungsanleitungen, Ersatzteile und Zubehör mitzubringen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Im angeschlossenen Café werden wie immer Getränke und Kuchen angeboten.

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die defekt sind, sodass die ehrenamtlichen Fachkräfte das Gerät, das Möbelstück oder die kaputte Hose im Nu repariert haben. Durch das Reparieren von Haushaltsgeräten, Spielsachen, Elektrogeräten und Kleidung kann somit viel Müll vermieden werden.

Aufgrund des großen Andrangs ist um 20 Uhr Annahmestopp, da alle Reparaturen bis 21 Uhr abgeschlossen sein sollen. Die Reparateure bitten um Verständnis, aber alle Beteiligten im Reparaturcafé bieten ihre Dienste ehrenamtlich an, heißt es. Alle Reparaturen werden wie immer mit tatkräftiger Unterstützung des Besitzers durchgeführt.

Alle Bürger, die einen defekten Gegenstand lieber reparieren statt wegwerfen wollen, sind auch diesen Dienstag wieder eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Informationen gibt es unter Telefon 08431/55-336 oder im Internet unter www.reparaturcafe-neuburg.de. (AZ)