Gerettet: Mann stürzt mit über zwei Promille in die Donau

Ein 29-Jähriger hatte zu tief ins Glas geschaut. Von einem Treppenaufgang in Neuburg stürzte er in die Donau. Dann hatte er Glück, dass ihm jemand wieder aus dem Wasser half.

In die Donau gestürzt ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann in Neuburg. Schuld daran war wohl der Alkohol.

Denn wie die Polizei meldet, hatte der 29-jährige Neuburger wohl zu tief ins Glas gesehen. Auf Grund seiner Alkoholisierung, von mehr als zwei Promille stürzte er von einem Treppenaufgang in die Donau.

Glücklicherweise hatte ein Zeuge dies beobachtet und half dem Mann aus dem Wasser. Er wurde stark unterkühlt mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus transportiert. (AZ)