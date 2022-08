Geriatriezentrum: Besuche sind ab sofort wieder möglich

Seit 18. August dürfen Patienten an den Standorten in Neuburg und Ingolstadt wieder Besuch empfangen. Diese Regeln gelten dabei.

Der Corona-Ausbruch im Geriatriezentrum Neuburg, der Mitte Juli bekannt gegeben wurde, ist nun offiziell beendet. Alle Testungen von Patienten und Mitarbeitern ergaben keine weiteren Fälle, schreibt das Kreiskrankenhaus in einer Pressemitteilung. Seit Mittwoch dürfen die Patientinnen und Patienten an beiden Standorten in Neuburg und Ingolstadt unter bestimmten Voraussetzungen wieder Besuch empfangen.

Neben der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske benötigen Besucher ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis. Außerdem müssen Besuche im Vorfeld telefonisch mit der jeweiligen Station abgestimmt werden. Patienten können immer nur einen Besucher empfangen. Damit führt die Reha-Einrichtung die bewährte Regelung ein, die auch vor dem vorübergehenden Besuchsverbot galt, heißt es.

Der letzte Ausbruch im Geriatriezentrum führte in den beiden Monaten Juli und August zu einem Rückgang der Belegung um mehr als zehn Prozent. Dies sei, nach Aussage des Geschäftsführers Holger Koch, insofern dramatisch, da die Einrichtung bereits zuvor über eine Warteliste von Patienten verfügt hat. „Die Kernaufgabe des Geriatriezentrums ist die Rehabilitation von betagten Menschen, die ohne unsere Behandlung pflegebedürftig oder sogar bettlägerig werden. Die Rehabilitation lässt sich nur bedingt aufschieben und dann warten auch schon andere. Wer nicht zu uns kommen kann, verliert unter Umständen ein Stück Selbstständigkeit und somit Lebensqualität“, erklärt Koch.

Die Verantwortlichen in der Klinik bitten deshalb um Einhaltung der weiterhin strengen Hygienemaßnahmen. (AZ)