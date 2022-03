Neuburg

vor 34 Min.

Umgestaltung Innenstadt: Geringes Interesse der Betroffenen in der Schmidstraße

Solche flexiblen Sitzgelegenheiten wie hier in Regensburg soll es künftig als Aufenthaltsmöglichkeiten auch in Neuburg geben.

Plus Die Stadt Neuburg will drei ihrer Innenstadtstraßen umgestalten und die Planung zunächst mit Hauseigentümern und Geschäftsleuten besprechen. Der Auftakt verlief wenig verheißungsvoll.

Von Manfred Rinke

Das war so sicherlich nicht erwartet worden: Gerade einmal rund ein Drittel der von der Umgestaltung direkt Betroffenen in der Schmidstraße folgte am Montagabend der Einladung der Stadt zu einer Versammlung. Und was Oberbürgermeister Bernhard Gmehling noch mehr ärgert: Unter den Anwesenden waren nur vereinzelt Einzelhändler der dortigen Straße.

