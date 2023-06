Gerne im Grünen: Naturfreunde feiern 100 Jahre in Neuburg

Plus Ein kleines Paradies haben sich die Naturfreunde bei Sehensand geschaffen. Im Dritten Reich waren sie verboten, die Begründer des sanften Tourismus. Heute sind ihre Themen wieder aktuell.

Neben der Bahnstrecke im Sehensander Forst ist alles grün. Mitten zwischen Bäumen, Sträuchern und Gleisen steht dort das Vereinsheim der Naturfreunde. Der Rasen ist gut gepflegt, die Vögel zwitschern und manchmal fährt ein Regionalzug vorbei. Alles scheint bereit für das große Fest. Denn dieses Jahr feiern die Naturfreunde ihr 100-jähriges Bestehen in Neuburg.

Die Ortsgruppe gehört damit zu einem der ältesten und geschichtsträchtigsten Vereine der Stadt. Im Jahr 1923 beschlossen 15 Naturfreunde, sich von der Ingolstädter Gruppe zu trennen, und gründeten einen Ableger des Touristenvereins in Neuburg. Heute verzeichnet der Verein 70 Mitglieder. Entstanden ist die Bewegung um die Jahrhundertwende in Wien. Der Sozialist und Lehrer Georg Schmidl suchte über eine Zeitungsanzeige Gleichgesinnte für die Gründung einer "touristischen Gruppe". Autos und Fahrräder gab es nur wenige, Urlaubsreisen konnte sich nur eine wohlhabende Bevölkerungsschicht leisten. Um 1900 war das Wandern die Chance, aus dem Alltag auszubrechen. Ziel der Naturfreunde war es, den Arbeitern eine Möglichkeit zu geben, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten, die Gesundheit zu stärken und die Liebe zur Natur zu wecken.