Geschädigter macht sich selbst auf die Verfolgung

Nachdem ihm ein anderer Autofahrer im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen hatte und es zum Zusammenstoß kam, fuhr der Geschädigte dem Unfallflüchtigen gleich hinterher. Dass er der Polizei die Haustüre nicht öffnen wollte, hatte seinen Grund.

Da kommt auf einen 67 Jahre alten Mann aus dem Neuburger Stadtteil Heinrichsheim einiges zu. Denn mit deutlich zu viel Alkohol hinterm Steuer verursachte er mit seinem Auto einen Unfall und beging dann Fahrerflucht. Davon kam er damit allerdings nicht.

Es war Dienstagabend, als 38-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Gemeindebereich Rennertshofen der Polizei mitteilte, dass ihm soeben im Kreisverkehr in der Münchener Straße an der B16 in Neuburg, von einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen worden war und es dadurch zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher setzte anschließend mit seinem Auto die Fahrt auf der Bundesstraße in östlicher Richtung fort.

Der 38-Jährige hatte nicht nur unverzüglich die Polizei verständigt, er nahm auch selbst die Verfolgung des Unfallflüchtigen auf. Wie es im Polizeibericht heißt, kam der Flüchtige im weiteren Verlauf der Fahrt auf der B16 auf Höhe der zweiten Einfahrt nach Heinrichsheim, von der Fahrbahn ab und touchierte eine angrenzende Baumreihe. Der, zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr weiter, parkte letztendlich an seiner Wohnanschrift in Heinrichsheim und ging in sein Wohnhaus.

Der Mann aus Heinrichsheim machte keine Anstalten, den Beamten einer Polizeistreife aus Neuburg die Haustüre zu öffnen

Wie es weiter heißt, konnte die eingesetzte Streife sehen, dass sich der vermeintliche Fahrzeugführer, wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 67-jähriger Heinrichsheimer, in seinem Wohnzimmer aufhält. Nach erfolgter Kontaktaufnahme über ein Fenster, machte der Mann keine Anstalten, der Polizei die Haustüre zu öffnen. Die Beamten konnte sich letztendlich mit einem zufällig aufgefundenen Schlüssel einen Zugang zum Haus verschaffen und persönlich Kontakt zum Hausbesitzer aufnehmen. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille.

Der 67-jährige Mann musste sich im Krankenhaus Neuburg einer Blutentnahme unterziehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Durch die geschilderten Unfälle entstand nach ersten Erkenntnissen ein Gesamtschaden von circa 13.000 Euro. Den 67-jährigen Heinrichsheimer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. (AZ)