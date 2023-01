Neuburg

Geschändete Gräber in Neuburg: Was wurde aus den Friedhofs-Vandalen?

Kurz vor Allerheiligen haben zwei Jugendliche auf dem Friedhof an der Franziskanerstraße in Neuburg randaliert und dutzende Gräber beschädigt.

Die Zerstörungswut zweier Jugendlicher auf dem alten Friedhof in Neuburg beschäftigt Betroffene weiter. Wie die Wohngruppe der mutmaßlichen Täter mit den Vorkommnissen umgeht.

Einige Monate sind vergangen. Doch aufgearbeitet ist das, was Ende Oktober auf dem städtischen Friedhof an der Franziskanerstraße passiert ist, noch lange nicht. Nach allem, was man weiß, hatten damals zwei 14- und 15-Jährige aus Neuburg an zwei aufeinanderfolgenden Abenden dutzende Gräber verunstaltet und beschädigt – und das ausgerechnet kurz vor Allerheiligen. Die Zerstörungswut der beiden Jugendlichen hat nicht nur die betroffenen Hinterbliebenen, sondern viele Neuburgerinnen und Neuburger verärgert. Doch was ist seit den Vorfällen passiert, und wie soll es weitergehen?

