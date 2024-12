Gescheiterter Einbruchsversuch in Neuburg

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Neubruchstraße in Bittenbrunn einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Täter zunächst, die Kellertür aufzuheben, was ihm aber nicht gelang. Anschließend schlug er die Verglasung der Hauseingangstüre, doch auch auf diesem Wege gelangte er nicht ins Haus.

Polizei sucht Zeugen des Einbruchversuchs

Die Polizei schätzt den bei dem Einbruchsversuch entstandenen Schaden auf rund 300 Euro. Mögliche Zeugen, die etwa verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter 08431/67110 zu melden. (AZ)