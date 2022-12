Neuburg

Geschichtenerzählerin Ulrike Mommendey erzählt im Bauerngerätemuseum

Plus Für Ulrike Mommendey ist Geschichtenerzählen nicht Beruf, sondern Berufung. Am 18. Dezember erzählt sie über "Das Geheimnis der Raunächte" im Bauerngerätemuseum in Hundszell.

Von Florian Lang

Man stelle sich ein offenes Zelt vor, darin ein Lagerfeuer, das knisternd die Kühle der Nacht gerade weit genug draußen hält. Um das Lagerfeuer herum sitzen die Menschen dicht an dicht, lauschen gebannt einer wohligen Stimme und lassen sich in fantastische Welten oder fremde Kulturen entführen. Was heute noch die romantische, atmosphärische Idealvorstellung einer guten Geschichte ist, war in lange vergangenen, prätechnologischen Zeiten höchste Unterhaltungskunst und essenzieller Bestandteil menschlichen Zusammenlebens. Geschichtenerzählerinnen wie Ulrike Mommendey lassen die klassische Erzählkunst in der Moderne wieder aufleben und folgen dabei einer uralten Tradition.

