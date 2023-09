Geschlagen und beleidigt: Streit unter Autofahrern in Neuburg eskaliert 

Bei einem Streit am Neuburger Südpark wird ein Mann leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Streit zwischen Autofahrern ist am Südpark in Neuburg eskaliert. Das teilte die Polizei mit. Am 10. September gegen 10.10 Uhr, gerieten nach einem Abbiegevorgang beim Südpark in Neuburg ein 33-jähriger Ingolstädter und ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in Streit. Das Auto des Unbekannten war mit dem Fahrer und zwei ebenfalls unbekannten Frauen besetzt.

Streit zwischen Autofahrern eskaliert am Neuburger Südpark

Im Verlauf des Streits trat der Autofahrer gegen das Fahrzeug des Ingolstädters und schlug zudem mehrfach auf ihn ein. Hierbei wurde der Ingolstädter leicht verletzt. Sowohl der unbekannte Autofahrer als auch eine Mitfahrerin beleidigten den Ingolstädter. Nach dem Vorfall flüchteten sie mit einem weißen Fahrzeug. Die Tat erfolgte im Umfeld des Flohmarktes. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)