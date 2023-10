"Geschmacklos": Tierschützer kritisieren Jagd- und Schützentage in Neuburg

Die Tierrechtsorganisation Peta kritisiert die Jagd- und Schützentage in Neuburg. Das Töten von Tieren als "Freizeitsport" anzupreisen, sei "geschmacklos".

Die Tierrechtsorganisation Peta kritisiert die Jagd- und Schützentage, die an diesem Wochenende im Schloss Grünau in Neuburg stattfinden. "Obwohl es keinen nachvollziehbaren Grund gibt, Tierarten wie Füchse, Vögel und Marder in deutschen Wäldern zu jagen, töten Jäger und Jägerinnen bundesweit über fünf Millionen Wildtiere sowie mehrere Hunderttausend Katzen sowie zahlreiche Hunde pro Jahr – vornehmlich als 'Freizeitbeschäftigung'", schreibt Peta in einer Mitteilung.

Messe in Neuburg: Peta kritisiert Jagd-und Schützentage

Auch Menschen würden durch Fehlschüsse oder Querschläger immer wieder verletzt oder gar getötet werden, so geraten sie beispielsweise bei Spaziergängen oder Gartenarbeiten unter Beschuss, heißt es. Die Tierrechtsorganisation setzt sich für ein Verbot der Hobbyjagd ein und fordert die Organisatoren auf, Angebote aus dem Bereich Jagen und Angeln aus dem Angebot der Outdoormesse zu streichen.

„Es ist geschmacklos, das Töten von Tieren als einen unterhaltsamen ‚Freizeitsport‘ anzupreisen“, so Peter Höffken, Fachreferent bei Peta. „Unter dem Deckmantel der ‚Naturverbundenheit‘ verursacht das Jagen unermessliches Leid – jedes Jahr werden unzählige Tiere durch Fehlschüsse verwundet oder in Fallen regelrecht zerquetscht und sterben dabei langsam und qualvoll. Zudem ereignen sich Jahr für Jahr zahlreiche Unfälle." Ein Eingreifen des Gesetzgebers sei laut Peta "längst überfällig.“ (AZ)

