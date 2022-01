Neuburg

Geschwader Neuburg spendet Kalendereinnahmen an Elisa

Plus Das Neuburger Luftwaffengeschwader unterstützt den Familiennachsorgeverein Elisa mit Einnahmen aus dem Verkauf des Fotokalenders.

Von Manfred Dittenhofer

Es gibt ihn in zwei unterschiedlich großen Formaten und dann auch noch als sehr hochwertigen Druck. Und er ist beliebt in den Kreisen der Flugzeug- und Luftfahrtfans. Für 2022 legte das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg nun schon zum elften Mal einen Fotokalender mit Eurofighter-Motiven auf. Ein Teil der Einnahmen ging auch heuer wieder an den Familiennachsorgeverein Elisa. Da im vergangenen Jahr Corona eine Spendenübergabe verhinderte, gab es heuer insgesamt 5000 Euro für den Neuburger Verein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

