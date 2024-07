Geschwader vs. Schützen: Ein denkbar knapper Dreikampf auf dem Neuburger Volksfest

Der Dienstagabend im Bierzelt des Neuburger Volksfestes war spannungsgeladen. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 wollte die im vergangenen Jahr von Festwirt Christoph Gräbner gestiftete Volksfestscheibe unbedingt erobern. Die Führung ging an dem Abend hin und her. Nach dem regulären Wettkampf – zweimal Maßkrugstemmen, zweimal Armdrücken und zweimal Baumstammsägen – stand es dann 3 zu 3 unentschieden beim Volksfestwettkampf zwischen der Mannschaft des Gauschützen Pöttmes-Neuburg des bayerischen Sportschützenbundes und der des Neuburger Geschwaders. Es wartete also ein spannendes Finale.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volksfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geschwader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis