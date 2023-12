Gespendete Weihnachtspakete als Hoffnung für Inhaftierte

Der Verein „Schwarzes Kreuz" organisiert Weihnachtspakete für Inhaftierte, auch in Neuburg. Die Geschenke haben für die JVA-Insassen eine besondere Bedeutung.

1632 Weihnachtspakete von 1003 Paketspenderinnen und -spendern des Vereins „Schwarzes Kreuz Christliche Straffälligenhilfe“ sind bundesweit auf dem Weg in die Gefängnisse, auch nach Neuburg. Sie werden von den Haftanstalten vor allem an solche Inhaftierte weitergegeben, die als besonders bedürftig gelten.

Anliegen des Schwarzen Kreuzes ist es, Inhaftierte zu ermutigen und sie bei der Suche nach neuen Lebenswegen zu unterstützen. Ein Paket zur Weihnachtszeit kann da einen Impuls in Richtung Resozialisierung setzen. Kaffee, etwas Gebäck, dazu ein paar persönliche Zeilen - für einen Menschen hinter Gittern bedeutet das, dass irgendwo auch an ihn jemand denkt.

Geschenke für Häftlinge in der JVA Neuburg-Herrenwörth

Wer in Strafhaft sitzt, darf nahezu überall keine persönlich an ihn gerichteten Weihnachtspakete mehr bekommen, schreibt das Schwarze Kreuz in einer Mitteilung. Grund ist demnach der hohe Kontrollaufwand. Als gemeinnützige Organisation hat das Schwarze Kreuz hier die Möglichkeit, Pakete an Kontaktpersonen in den Justizvollzugsanstalten zu schicken. Sie leiten sie an besonders bedürftige Gefangene weiter. So gingen bundesweit Pakete an 39 Justizvollzugsanstalten, unter anderem nach Neuburg.

Das Schwarze Kreuz begleitet Menschen hinter Gittern vor allem über Brief- und Besuchskontakte und über Gesprächskreise in den Gefängnissen. Sein Anliegen ist es, Inhaftierte in eine bessere Zukunft ohne Straftaten zu begleiten und damit gleichzeitig neues Leid und neue Opfer zu verhindern. Finanziert wird die Arbeit vor allem über Spenden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch