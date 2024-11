Gesprächskreis in Neuburg: Wie uns digitale Medien krank machen

Beim offenen linken Gesprächskreis im Tanzcafé Hertlein stand in der vergangenen Woche im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Recht auf ein analoges Leben“ das Thema „Digitale Demenz“ zur Diskussion. Die Sprecherin der Neuburger Linken, Gabriele Nava, konnte dazu laut Mitteilung neben den Gästen Stadtrat Michael Wittmair und den Referenten Roland Keller begrüßen.

Roland Keller, selbst Mitbegründer des offenen linken Gesprächskreises, erläuterte zunächst, dass sich die krank machende Wirkung digitaler Medien auf unsere Gesundheit immer mehr bestätige und er sich in seinen Ausführungen vor allem auf den Neurowissenschaftler und Psychiater Prof. Manfred Spitzer beziehe. Dieser spreche drastisch von einem Notstand und bezeichne ihn mit dem Begriff „Digitale Demenz“, ohne dass eine Lösung in Sicht sei.

Neuburger Diskussionsrunde der Linken über Digitale Demenz

Anhand einiger Zahlen werde deutlich, dass das Kleben am Smartphone nicht nur ein Problem bei Jugendlichen ist. „Der durchschnittliche Nutzer greift 214 Mal am Tag auf seinen digitalen Assistenten zurück, ohne Feiertag, ohne Pause.“ Laut einer repräsentativen Umfrage beträgt die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit etwa 150 Minuten. Jüngere Menschen nutzen ihr Smartphone deutlich intensiver, so kommen 16- bis 29-Jährige auf täglich 182 Minuten. Am Wochenende sind es im Schnitt über dreieinhalb Stunden.

Manfred Spitzer warne schon seit Jahren vor diesen Gefahren, denn bereits 2012 veröffentlichte er das Buch „Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“. Der oberste Gesundheitsbeamte der USA, Dr. Murthy, erklärt demnach den Notstand: „Jugendliche, die mehr als drei Stunden täglich in sozialen Medien verbringen, haben ein doppelt so hohes Risiko, Symptome von Angst und Depression zu entwickeln.“ Seine Forderung: „Soziale Medien mit Warnhinweisen kennzeichnen, wie sie auf Zigaretten zu finden sind, eine Altersgrenze von 13 Jahren für Handys und ein Verbot an Schulen“. Ebenso sei in Frankreich seit 2018 die Nutzung von Smartphones in Schulen für Schüler bis 15 Jahre weitestgehend verboten.

Da das Smartphone aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sei, helfe jedoch eine Verteufelung nicht weiter, so die Meinung der Gesprächsteilnehmenden. Jedoch sollte das digitale Medium als ein Werkzeug gesehen werden, mit dem effektiv gearbeitet werden kann. „Aber platt gesagt: Die Zeit nur zu verdaddeln schadet unserem Gehirn“, so Roland Keller. Fazit der anschließenden Diskussion war, dass die Veranstaltungsreihe „Recht auf ein analoges Leben“ monatlich fortgesetzt werden soll, jeweils zu einem anderen Schwerpunkt. Keller erklärte sich bereit dazu, die Koordination zu übernehmen. (AZ)