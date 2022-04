Neuburg

Neuburger kauft gestohlene Audi-Maschinen

Weil er mehrere gestohlene Maschinen gekauft hat, wurde ein Mann am Amtsgericht Neuburg verurteilt.

Plus Ein Neuburger Unternehmer muss sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er mehrere gestohlene Maschinen gekauft hat. Dass er nichts von dem Diebstahl wusste, glaubt ihm Richter Veh nicht.

Von Anna Hecker

Er wusste wohl, dass die Maschinen gestohlen wurden und dennoch hat ein Neuburger Unternehmer Polier- und Schleifmaschinen sowie Akkus und Ladegeräte gekauft. Von Anfang der Verhandlung an machte Richter Christian Veh dem Angeklagten vor dem Neuburger Amtsgericht klar, dass es wenig Anlass gebe, an der Anklage zu zweifeln. Im Raum stand Hehlerei in zwei Fällen.

