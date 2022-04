Gesund und Aktiv: Wittelsbacher Golfclub wird zum Yoga-Schauplatz

Am 1. Mai werden die Gesund und Aktiv-Wochen mit kostenlosen Veranstaltungen in Rohrenfeld eröffnet. Was die Besucher an diesem Tag erwartet.

Mit einem Sonnengruß werden am kommenden Sonntag, 1. Mai, die Gesund und Aktiv-Wochen in Neuburg eröffnet. Auf dem Areal des Wittelsbacher Golfclubs wird sich bereits um 8 Uhr morgens eine Gruppe Frühaufsteher dehnen und strecken – nicht irgendwie, sondern getreu der Yogalehre. Der Sonnengruß ist eine dynamische Abfolge von Übungen, bei denen gleich mehrere Muskeln im Körper gedehnt und gestärkt werden und die oftmals zu Beginn einer Yoga-Einheit steht. Der ganze Körper wird dabei nach und nach „aufgeweckt“ und der Geist wird weit und frei. Die Yoga-Stunde mit Monika Hoffmann ist also ein aktivierender Start in den Tag – und gleichermaßen auch Auftakt für 150 weitere Yoga-Kurse.

Vom 1. Mai bis 7. August ruft der Verein Aktiv-Park die Bürgerinnen und Bürger wieder dazu auf, gesund und aktiv zu leben. Dieses Jahr steht die Aktion ganz im Zeichen des Yoga. Das Besondere: Die Kurse finden allesamt im Freien statt – was bei den Yogis offenbar gut ankommt. „Die Yoga-Tage laufen super, wir haben bislang 220 Anmeldungen“, sagt Claudia Heindl, die zusammen mit ihrer Schwester Liza die Idee dazu hatte. Einige Kurse sind bereits ausgebucht, doch bei Bedarf legen die Yogalehrerinnen und -lehrer weitere Termine nach.

Gesund und Aktiv-Wochen starten am 1. Mai mit einer Yoga-Session im Freien

Der 1. Mai startet also um 8 Uhr mit einer kostenlosen Yoga-Stunde. Weitere kostenpflichtige Yoga-Kurse am Golfclub finden an diesem Tag um 10 Uhr (Morning Flow mit Stefanie Karg), 11 Uhr (Vinyasa Flow mit Regina Schmidt) und 15 Uhr (Wald-Yoga mit Josefine Schrittenlocher) statt.

Wer lieber stramm marschieren möchte, kann sich ab 9.30 Uhr am Frühjahrswalking beteiligten. Eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig, Kosten fallen keine an – einfach rechtzeitig zum Warm-up um 9 Uhr zum Golfclub kommen. Auf einer rund sieben Kilometer langen Strecke geht es dann durch die Donauauen sowie rund um das Schloss Grünau und das Gut Rohrenfeld.

Nach dem Lauf gibt es eine von der Stadt Neuburg gesponserte Brotzeit, und wer will, kann an einem Golf-Chipping-Contest teilnehmen, bei dem es unter anderem ein Kennenlern-Paket des Wittelsbacher Golfclubs im Wert von 195 Euro, ein Yoga-Set (Tasche, Handtuch und drei Freischaltcodes für die Yoga-Tage) im Wert von 85 Euro sowie einen Frühstücksgutschein für das Hotel Acker zu gewinnen gibt.

Wittelsbacher Golfclub: Tag der offenen Tür zur Eröffnung von Gesund und Aktiv

Darüber hinaus öffnet der Golfclub an diesem Tag seine Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher. Angeboten werden dabei neben dem oben bereits beschriebenem Chipping-Contest eine Fahrt über den Golfplatz, ein Putting-Parcours sowie bei der Driving-Ranch Schnuppergolfen und für die Kleinen ein Kinderland mit Hüpfburg. Gemütlich ausklingen lassen kann man den Tag der offenen Tür im Biergarten auf der Golfanlage neben dem Clubheim.

In den insgesamt 14 Wochen gibt es in Neuburg zahlreiche Aktionen, die sich rund um die Themen Gesundheit, Wellness und Wohlfühlen drehen. Neben Yoga gibt es weitere Sport- und Gymnastikangebote, wie etwa ein Box-Training für Frauen oder ein Kurs zum Aufbau der Rückenmuskulatur. Auch kostenlose Vorträge zu Gesundheitsthemen, stehen auf dem Programm. So bietet etwa die Audi-BKK Tipps für eine ausgewogene Ernährung oder Möglichkeiten zum Verzicht von Zucker an.

Besonders fleißige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesund und Aktiv-Wochen können mit dem Aktiv-Pass Punkte sammeln und an einer Verlosung teilnehmen, bei der es Gutscheine für den Golfclub, die Neuburger Bäder oder eine Reise zu gewinnen gibt.

Das komplette Programm gibt es im Internet unter www.neuburg-gesund-aktiv.de. Anmeldungen zu den Yoga-Tagen sind unter www.yoga-tage-neuburg.de möglich.