Gesundheitsamt zur Corona-Lage: Lockdown ist das falsche Instrument

Plus Der Leiter des Gesundheitsamtes Neuburg-Schrobenhausen gibt einen Zwischenstand zur Corona-Pandemie. Dabei nennt er Gründe, warum er die Impfpflicht für nicht mehr angebracht hält.

Die Zahlen stagnieren. Seit Wochen bleibt die Impfquote im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf dem gleichen Niveau. Dabei stecken sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger mit dem Coronavirus an. Dadurch klettern auch die Inzidenzen steil nach oben. Doch was bedeutet diese Entwickung? Muss man sich im Herbst erneut auf drastische Maßnahmen wie einen Lockdown einstellen.