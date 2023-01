Neuburg

06:00 Uhr

Gewaltiger Andrang zum Neujahrskonzert der Maria-Ward-Schule

Plus Die Karten für die Veranstaltung der Maria-Ward-Realschule mussten kontingentiert werden. Es war das erste Neujahrskonzert im Stadttheater Neuburg.

Von Annemarie Meilinger

Ein Neujahrskonzert im Stadttheater in Neuburg? "Das hat es noch nie gegeben", vermutete Fabian Mnich, Musiklehrer an der Maria Ward Schule. Solange er sich zurückerinnern könne, hätte es jedenfalls keines gegeben. Die Maria-Ward-Schule hat jetzt den Anfang gemacht – vielleicht der Beginn einer Reihe, die zur Tradition werden könnte. Über hundert Schülerinnen und einige wenige Schüler in zwei Chören und fünf Ensembles für dieses Konzert unter einen Hut zu bringen, war wohl für die Beteiligten die größte Herausforderung. Doch am Abend klappte alles wie am Schnürchen – so gut, dass die Umbaupausen wesentlich kürzer ausfielen als geplant.

