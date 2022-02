Neuburg

vor 17 Min.

Gewerkschaftler Bernhard Dausend aus Neuburg geht in den Ruhestand

Bernhard Dausend aus Neuburg baut gerade den letzten Urlaub ab und verabschiedet sich am 1. April in den Ruhestand. Dennoch gibt es für ihn viel zu tun.

Plus Bernhard Dausend war 32 Jahre lang aktiv im Betriebsrat beim Glaswerk in Neuburg, in der IG Bergbau, Chemie und Energie und im DGB. Ab 1. April ist er Rentner.

Von Manfred Dittenhofer

Noch fühlt es sich für Bernhard Dausend wie Urlaub an. Und das ist es faktisch ja auch, denn der Betriebsratsvorsitzende bei Verallia hat bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn noch Urlaub. Sein erster Tag im Ruhestand wird der 1. April sein.

