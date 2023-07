Neuburg

vor 33 Min.

Gibt es noch Tickets für die Schloßfest-Veranstaltungen?

Plus Das zweite Schloßfest-Wochenende naht. Zahlreiche Veranstaltungen sind wieder geboten. Doch gibt es dafür noch Karten? Anruf bei Ein Franziska Lehmeier in der Tourist-Information.

Von Barbara Feneberg

Hallo Frau Lehmeier, gibt es noch Karten für die Veranstaltungen auf dem Neuburger Schloßfest?



Lehmeier: Teilweise sind wir schon ausverkauft, aber wir haben auch noch viel im Angebot. Das Programm ist ja sehr vielseitig und es sollte für jeden was dabei sien.

Was ist denn verschon vergeben?



Lehmeier: Die Tickets für das Konzert von Zackenflanke am Freitagabend und auch der Auftritt des Fanfahrenzugs am Samstag ist bereits komplett vergeben. Das Kontingent war zügig weg. Für die restlichen Termine gibt es aber noch Karten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen