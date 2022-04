Neuburg

18:30 Uhr

Gibt’s die Neuburger Wichtelhütt’n nun auch im Sommer?

Bislang war die Wichtelhütt’n vor allem der Anziehungspunkt in der Neuburger Weihnacht. Weil es für die Betreiber coronabedingt zwei Jahre lang keine Möglichkeit gab, bei einer Veranstaltung aktiv zu sein, planen sie nun eine Neuburger Sommer-Wichtelhütt’n im Hofgarten.

Plus Die Betreiber der Wichtelhütt’n haben vor, den ganzen Sommer über an den Wochenenden im Hofgarten eine Außengastronomie zu betreiben. Am Dienstag ist im Finanzausschuss eine rege Diskussion zum Antrag zu erwarten.

Von Manfred Rinke

Kein Schlossfest und kein Weihnachtsmarkt 2021, und heuer fällt auch das Hofgartenfest flach. Nicht nur hinter den Betreibern der Wichtelhütt’n liegen magere Zeiten. Doch Rüdiger Mahlo und Karl-Heinz Grömmer haben sich nach zwei Jahren coronabedingtem Stillstand etwas einfallen lassen. Mit einer Neuburger Sommer-Wichtelhütt’n im Hofgarten wollen sie die Außengastronomie bereichern. Ihr Antrag wird am Dienstag in der Sitzung des Finanzausschusses behandelt.

