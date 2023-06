Neuburg-Gietlhausen

Heißer Juni mit wenig Herzkirschen: In Gietlhausen läuft die Kirschernte

Auf geht’s zur Kirschenernte in Gietlhausen. Erwin und Resi Schneider aus Wolkertshofen unterstützen Tochter Manuela beim Pflücken in der Junisonne.

Plus In Gietlhausen ernten wieder fleißige Hände in den Kirschplantagen. Das Kilo wird für fünf Euro verkauft. Die Trockenheit schmälert den Ertrag deutlich.

Die Gietlhausener stehen wieder auf der Leiter – die Kirschernte ist in vollem Gange. Heuer fällt sie eher mager aus, denn die Blütezeit war unterkühlt und jetzt ist es viel zu trocken. Aber trotzdem wird gepflückt. Sechs, sieben Familien widmen sich in dem Neuburger Kirschendorf noch der Tradition der Großväter, pflegen ihre Bäume, ernten und verkaufen frische Kirschen. Der Durchschnittspreis liegt heuer bei fünf Euro pro Kilogramm, wie immer „frisch vom Baum“.

Die großen, süßen Herzkirschen sind Mangelware. „Da kommt bisher fast gar nichts“, bedauert Jürgen Weingärtner. Die Trockenheit sieht er als eine Hauptursache für ausbleibendes Wachstum. Mit seinen Kollegen verkauft er immerhin kleinere Sorten, auch Knorpel- und Sauerkirschen sowie die schmackhaften Gelben.

