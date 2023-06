Neuburg-Gietlhausen

Lockerer Künstlertreff im Garten: „Draußen und umsonst“ feiert Jubiläum

Plus Franz Appel feiert mit seinen Freunden 40 Jahre „Draußen und umsonst“ in Gietlhausen. An Fronleichnam öffnet die Jubiläumsausstellung.

Von Winfried Rein

Skulpturen am Zwiebelfeld, Aktbilder zwischen Rosen und Landschaften unter dem Apfelbaum – diese Kunstausstellung ist ungewöhnlich. Das ist sie schon seit 40 Jahren, denn genauso lang zeigen Franz Appel und seine Malfreundinnen ihre Werke in Gietlhausen regelmäßig unter freiem Himmel. Somit wäre die Ausstellung „Draußen und umsonst“ ab Donnerstag eine kleine Jubiläumsschau.

20 Künstlerinnen und Künstler aus Neuburg und Umgebung bringen genau 134 Werke für Garten, Garage und Stadel mit. Der Verkauf ist nicht das Wichtigste, aber das Gespräch und die Reaktion des Publikums möchte man schon gerne erfahren. „Jeder soll kommen, um Kunst anzuschauen“, bringt Renate Mayer die Intention der Veranstalter auf den Punkt. Das sei schon bei der Premiere im Juni 1983 so gewesen, als vorwiegend die Gietlhausener Feuerwehrler gekommen waren und einige Bier getrunken hatten. Heute kommen an einem guten Wochenende 1000 Besucher.

