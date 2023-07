Gigantischer Sound beim Bläserklassenkonzert der Paul-Winter- Realschule

Beim Bläserkonzert der Paul-Winter-Realschule in Neuburg stehen 65 junge Musikerinnen und Musiker gleichzeitig auf der Bühne.

"Mir san baff! Hut ab vor solch einer Leistung!" – Das war das treffende Schlusswort von Schulleiter Christian Aschenbrenner nach einem sehr abwechslungsreichen Bläserkonzert in der Paul-Winter-Realschule in Neuburg. Eine besondere Performance gelang Ingrid Harrer-Hofmann, ihrem Team (Bettina Biebl-Tiermeyer, Alexander Siegert und Katharina Unger), 65 Schülerinnen und Schülern der Bläserklassen 5 bis 10 und diversen „Ehemaligen“ und Lehrerkollegen im Orchester mit der Präsentation von 26 durchwegs anspruchsvollen Stücken.

Vier „Maxis“ führten humorvoll, knackig und kurz, meist bayerisch gereimt durchs Programm. Faszinierend, wie sich einzelne Gruppen mühelos in die abwechselnden Musik-Genres einfühlten. Da gab es Volkstümliches, wie den schwungvollen Schneewalzer, verschiedene ins Ohr gehende Polkas. Effektvolles, wie Gesangseinlagen bei „Hans bleib do“. Fußstampfen und Klatschen musste nicht nur bei „We will rock you“ sein, sondern kam auch gut an bei der von Siegert geleiteten Bläserklasse 5b/6b, wo Sprechchor, perfekte Dynamik und Körperrhythmus bei „Bob, der Baumeister“ für Aufsehen sorgten.

Kleinere Gruppen wechselten sich mit größeren Orchestern ab, bis hin zum gewaltigen Schlusssound aller Bläserklassen bei Johann Crügers „Nun danket all“, dynamisch ausgefeilt und mit Tempiwechseln einwandfrei umgesetzt. Bemerkenswert, dass Schulleiter Aschenbrenner zusammen mit Schülern und Lehrern den fetzigen „Schottisch namens Rehragout“ mit seinem instrumentalen Mitwirken bereicherte. Swing und Pop hatten ebenfalls Platz im Konzert.

„Da doo ron ron“, „See you again“ oder „High Hopes“ machten den Musizierenden sichtlich Spaß und Soloauftritte boten eine spannende Abwechslung. Bastian Müller spielte souverän auf seinem Saxofon „My Baby Cares For You“, Maximilian Herrmann blies die „Zwickpolka“ auf seiner Trompete mit Pfiff und die Volksweise „Tubamuckl“ meisterte Maxi Dittenhauser mit Bravour. Ben Mottl auf der E-Gitarre und Josef Fahrmeier am Schlagzeug brachten ihre Bläserkollegen mit dem rockigen Metall-Medley zu seligem Lächeln und draußen drehten sich kleine Schwestern in ihren bunten Dirndln in der Abendsonne zur Musik, die ihre Geschwister in der Aula perfekt darboten.

