Neuburger Geschwader gewinnt Auszeichnungen bei NATO-Übung

Das Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg nahm an einer NATO-Übung in Apulien teil. Die „Bavarian Tigers“ brachten einige Auszeichnungen mit nach Hause.

Mit dem Einholen der Flaggen aller beteiligten Nationen endete kürzlich das NATO Tiger Meet auf dem „Aeroporto Militare Antonio Ramirez“ in Gioia del Colle, südlich von Bari. Rund 1000 Soldaten aus zehn NATO-Nationen plus Schweiz und Österreich trafen sich auf der für das Neuburger Luftwaffengeschwader sehr hochwertigen Übung in Apulien, schreibt das Geschwader in einer Pressemitteilung.

„Das Einzigartige am NATO Tiger Meet ist, im Rahmen einer Hochwertübung verbundene Luftkriegsoperationen mit bis zu 70 Luftfahrzeugen zu trainieren und zeitgleich mit den Piloten, Technikern und dem Unterstützungspersonal der anderen Nationen und Staffeln über die Jahre eine starke, persönliche Bindung aufzubauen: den Tiger Spirit“. So fasst Oberst Jürgen Schönhöfer, Kommodore des taktischen Luftwaffengeschwaders 74, die Übung zusammen. „Dieser gemeinsame Spirit erweist sich in Einsätzen und Übungen als überaus wertvoll. Gleichzeitig erleichtern die bei den regelmäßigen Treffen geknüpften, persönlichen Kontakte viele Koordinierungsprozesse“, so Schönhöfer, der seine rund 110 beteiligten Frauen und Männer am Tag der offenen Tür zur Halbzeit der 14-tägigen Übung auf dem Stützpunkt besuchte.

Neuburger Luftwaffengeschwader 74 bei NATO-Übung in Italien

Dass dieser Spirit auch innerhalb des Neuburger Teams messbar ist, beweist die „Ausbeute“ an Auszeichnungen, die die „Bavarian Tigers“ mit nach Hause brachten. Allen voran der „Silver Tiger Award“ für die beste Gesamtperformance. Dazu zählten nicht nur fliegerische Leistungen, sondern auch ein hoher Klarstand der Maschinen. Sicher nicht unerheblich ins Gewicht fielen der geschlossene Auftritt mit großzügiger Interpretation der Anzugsordnung und die eine oder andere Sketcheinlage der Techniker am Rande des Taxiways.

18 Bilder Bildergalerie: Neuburger Eurofighter fliegen über Familienfest in der Slowakei Foto: Katrin Kretzmann, Johanney Heyn/Bundeswehr, Jonas Herrmann/Bundeswehr

Eine weitere Auszeichnung galt dem Neuburger Tiger-Eurofighter als der besten und schönsten Flugzeuglackierung, genauer gesagt Sonderfolierung, mit der die Nationen traditionell einen ihrer Kampfjets Tiger-mäßig versehen. Diese Sonderlackierungen sind regelmäßig auch der Grund für den Ansturm von über 500 Flugzeugfotografen beim sogenannten Spotterday. Einen zweiten Platz gab es für die 74er zudem für sehr gute Leistungen bei der Vorbereitung und Durchführung der komplexen Luftoperationen, heißt es. „Das Tiger Meet ist eine Übung der Superlative“, findet auch Oberstleutnant Bigfoot (so sein Kampfname), Kommandoführer der 74er. In wechselnden Rollen, mal als Verteidiger, mal als Aggressor, flog der Kampfpilot selbst mehrere Missionen – aus Lärmschutzgründen zumeist weit draußen über dem Mittelmeer.

NATO-Übung in Gioia del Colle: Auszeichnungen für „Bavarian Tigers“

Eine positive Bilanz zog auch der Veranstalter. Während der 800 Flüge zählte die italienische Aeronautica Militare unfallfreie 1200 Flugstunden von über 70 Flugzeugen und drei Helikoptern. Die Bavarian Tigers waren nicht die alleinigen deutschen Vertreter in Gioia del Colle, denn mit den „Schleswig Tigers“ des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ gibt es noch eine zweite Tiger-Staffel. Das nächste NATO Tiger Meet findet im Juni 2024 auf deren Fliegerhorst Schleswig statt. Dass die 74er aus Neuburg trotz des gleichzeitigen Einsatzes beim Verstärkten Air Policing Baltikum (VAPB) – diesmal in Lettland – daran teilnehmen, ist derzeit fest eingeplant. (AZ)

Lesen Sie dazu auch