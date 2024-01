Neuburg

Gitarre statt Jura: Seit 30 Jahren lebt Pichi seinen Traum in Neuburg

Plus Pichis Gitarrenstudio aus Neuburg feiert seinen 30. Geburtstag. Der Mann hinter dem Projekt, Andreas Pichler, erinnert sich noch gut an die Anfänge - als alles anders kam, als gedacht.

Eigentlich ist er stadtbekannt, doch müsste man ihn einem völlig Fremden beschreiben, ja wo sollte man bei Pichi da anfangen? Vielleicht ganz am Anfang, als vor 30 Jahren Pichis Gitarrenstudio in der Neuburger Innenstadt seine Türen öffnete. Denn zum Geburtstag plant Pichi ein großes Konzert für den guten Zweck. Warum also nicht Revue passieren lassen, was diesen Pichi und sein Gitarrenstudio so besonders und zur Institution in Neuburg machte.

Eigentlich studiert Andreas "Pichi" Pichler damals Jura. Ein ernster Beruf, der viel Geld verspricht, eine Karriere am Schreibtisch scheint vorprogrammiert. Mit kurzen Haaren und im schicken Anzug hinter dem Bildschirm, so dachte Pichi damals, dass es weitergeht. Er hätte sich nicht mehr täuschen können. Denn die Gesundheit macht ihm einen Strich durch die Rechnung, er muss das Studium aufgeben. Und trifft eine Entscheidung, die ihn in den kommenden Jahrzehnten zu dem langhaarigen, Mütze tragenden Gitarrenliebling einer ganzen Stadt machen soll.

