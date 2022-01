Gitarrist Lorenzo Petrocca zeigt im Birdland Neuburg seine Fingerfertigkeit

Plus Gitarrist Lorenzo Petrocca tritt mit seinem Quartett im Neuburger Birdland auf. Mit Stücken von Pat Martino nehmen er und sein Ensemble die Zuschauer auf einen musikalischen Höhenflug mit.

Patrizio Carmen Azzara war ein kleiner Sizilianer – aber bloß vom Körpermaß her. Als Gitarrist hörte er auf den Namen Pat Martino, und war ein absoluter Riese – viele sagen sogar, der beste Saitenvirtuose, den der Jazz jemals sah. Einer seiner zahllosen Bewunderer ist Lorenzo Petrocca, ein ebenfalls klein gewachsener, gedrungener Kalabrier an der Grenze zu Sizilien und ebenfalls Gitarrist. Spätestens seit seinem fulminanten Tributkonzert für sein großes Idol im restlos begeisterten und erstmals wieder mit 50 Prozent ausgelasteten Neuburger Birdland-Jazzclub muss man konstatieren: Petrocca ist inzwischen selbst ein ganz Großer auf der halbelektrischen Gitarre geworden.