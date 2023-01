Glanzvoller Schwarz-Weiß-Ball eröffnet die Faschingssaison

Plus 280 Besucher feiern im Kolpingsaal beim Handwerkerball – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sind Garant für fantastische Stimmung.

Es darf wieder gefeiert werden! Der traditionelle und glanzvolle Schwarz-Weiß-Ball der Handwerker im Kolpinghaus bescherte den rund 280 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wieder einmal eine unvergessliche Abendveranstaltung. Das gemäß dem Anlass stilvoll gekleidete Publikum genoss die hervorragende Stimmung und das beeindruckende Programm der rauschenden Ballnacht.