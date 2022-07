Glanzvolles Konzert: Formation "Wish upon a star" brilliert im Rödenhof

Das Ensemble „Wish upon a star“ bringt zahlreiche Klassiker aus Kinderfilmen auf die Bühne des Neuburger Rödenhofs. Musiker und Sänger sorgen dabei für Glanzmomente.

Da gibt es die großen Namen, weltbekannte Künstler, die in renommierten und exklusiven Häusern auftreten – und dann gibt es da diese Perlen der Kulturlandschaft, weitestgehend im Verborgenen, ohne großen Namen, ohne große Bühne, die plötzlich für einen Glanzmoment sorgen, den man so schnell nicht vergessen wird. Einen solchen Glanzmoment durften nun Besucherinnen und Besucher des Neuburger Rödenhofs erleben, als am Freitag und am Samstag „Wish upon a star“ auf der Bühne standen mit ihrem Konzert der Kinderfilmmusikklassiker unter dem Motto „Why say it when you can sing it“.

Es ist ein Abend voller Glücksmomente, voll ungezügelter Freude, den das Ensemble um Lucie Schafferhans seinem Publikum beschert. Wie sollte es auch anders sein, bei einer derart erfrischenden Liedauswahl, die jedem Besucher das innere Kind entlockt, die Füße wippen lässt und ein so breites Lächeln aufs Gesicht zaubert, dass für diese drei im Flug vergehenden Stunden alle Sorgen vergessen sind.

Genau das ist sicherlich auch das Ziel, wenn auf dem Programm ausschließlich Lieder aus Filmen der kunterbunten und fantasievollen Kinderwelt stehen. Klassiker, die jeder kennt, egal ob den Text Wort für Wort oder auch nur den stets eingängigen Refrain. „Katzen brauchen furchtbar viel Musik“, „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, „Unter dem Meer“ oder auch „Ein Mensch zu sein“, so viele so wunderbare Titel, die die sechs Sängerinnen und eine Sängerin mit unglaublich viel Herzblut und überbordender Spielfreude auf die Bühne bringen.

Lucie Schafferhans, Lisa Moosheimer, Pauline Georgiev, Sophie Schafferhans, Franziska Heckl, Judith Titze und Philipp Thomas schlüpfen abwechselnd in die Charaktere der Kinderfilme, werden zur Eiskönigin, Rapunzel, zu Herkules, treten als Solisten nach vorne, nur um beim nächsten Lied wieder im Chor alles und noch viel mehr zu geben. Sie sind dabei so viel mehr als Sänger, sind Darsteller, Mimen, Humoristen, schlicht Entertainer.

"Wish upon a star" tritt mit Kinderfilmmusik in Neuburg auf

Diese Mischung aus Lied und einführenden Dialogen, die direkt den Filmen entstammen, ist erfrischend und unterhaltsam. Da stehen die sechs Frauen in ihren Abendkleidern, mit denen sie um die Wette strahlen, greifen zu Regenstab, Tröte, Rassel, singen, pfeifen, summen und leben diese Liebe zu der Kinderfilmmusik so authentisch und ungebremst, dass man ihnen auch noch drei weitere Stunden zuschauen könnte.

Als würden die sieben Sänger nicht schon eine wunderbare Performance abgeben, haben sie sich auch noch mit fast der gleichen Zahl an Musikern umgeben, die mühelos diesen Funkenregen an Emotionen tragen, ja sogar noch verstärken. Geige, Querflöte, Schlagzeug, Cello, Bass, Gitarre und Keyboard und Marimbaphon kommen zum Einsatz, verleihen den Klassikern eine neue Dynamik, mal jazzige Noten, mal eine tief gehende Romantik – Gänsehaut garantiert!

Es ist bereits die fünfte Runde von „Wish upon a star“, in der die Gruppe um Musiklehrerin Schafferhans die eigene Liebe zur Kinderfilmmusik auf die Bühne bringt. In den vergangenen zwei Jahren konnten sie die Reihe wegen der Corona-Pandemie vorerst nicht fortsetzten – und es wirkt, als hätten sie in diesen zwei Jahren alle Sehnsucht nach diesen Auftritten gesammelt, um sie jetzt in höchster Konzentration ihrem begeisterten Publikum zu präsentieren.

Ja, da sitzt vielleicht nicht jeder Ton, ja, da gibt es eine kleine Verwechslung bei einem Übergang, doch das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Denn eigentlich gibt es nichts zu beanstanden an diesem wundervollen Abend, an dem eine Gruppe an zum großen Teil Hobbymusikern ihr Herz auf der Zunge trägt. So verlässt man beseelt den Rödenhof und ein Ensemble, das verstanden hat, sein Publikum mit großer Bühnenkunst zu unterhalten, mitzureißen und einen Sternenhimmel voller Glücksmomente zu schenken. Was braucht es da mehr?