Glasfaser für Neuburg: Kunden haben jetzt die Wahl

Plus Glasfaseranschluss in Neuburg war lange Zeit unerreichbar. Jetzt konkurrieren neben der Telekom zwei weitere Unternehmen um die Gunst der Kunden – UGG und DSLmobil.

Bis vor wenigen Jahren war die Chance auf einen Glasfaseranschluss in Neuburg noch ziemlich gering. Jetzt aber werben gleich mehrere Dienstleister um die Gunst der Bürgerinnen und Bürger. Mittlerweile drei Firmen bauen oder wollen auf eigene Kosten Glasfaser im Stadtgebiet ausbauen und den Hausbesitzern im besten Fall flächendeckend Anschlüsse in die Wohnung oder das Gebäude legen. Neben der Telekom und dem Unternehmen UGG hat sich nun auch DSLmobil aus Bäumenheim dazu entschlossen, Neuburg ans schnelle Netz zu bringen. Damit stehen viele Kunden vor einer schwierigen Entscheidung.

In der Kernstadt wurden bereits im vergangenen Jahr die Gehsteige aufgerissen. Hier ließ die Telekom mittels Subunternehmer Glasfaser verlegen. 6000 Haushalte hatten die Option auf schnelles Netz des Anbieters. Zuletzt wurde auch im Schwalbanger und im Ostend gearbeitet. Nicht wenigen kosten die Minibaustellen echte Nerven, weil doch spontan aufgerissen wurde oder Straßen enger wurden.