Glatte Straßen führen zu drei Unfällen im Raum Neuburg

Infolge von Glätte kam es im Raum Neuburg zu drei Unfällen. Ein Radfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Raum Neuburg kam es zu drei Unfällen infolge von Glätte. Am Dienstagmorgen kam ein Auto laut Polizei aufgrund der Witterungsverhältnisse beim Abbiegen in Neuburg in der Grünauer Straße/Theo-Lauber-Straße ins Schleudern und prallte gegen einen Ampelmast. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Glätte-Unfälle im Raum Neuburg

Ebenfalls am Dienstagmorgen wurde ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall im Bereich Bergheim leicht verletzt. Er musste laut Polizeiangaben hinter einem verkehrsbedingt haltenden Fahrzeug stoppen, geriet dabei ins Schleudern und prallte auf das andere Auto. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus Neuburg gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Ein Radfahrer stürzte zudem am Dienstagmorgen alleinbeteiligt aufgrund der Glätte vom Rad. Er verletzte sich dabei laut Polizei leicht am Kopf. Er wurde zur Beobachtung in das Krankenhaus Neuburg eingeliefert. (AZ)