Glatteis sorgt für mehrere Unfälle in Neuburg

In Neuburg kam es am Donnerstagvormittag zu mehreren Unfällen wegen Glatteis, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. Insgesamt zählte die Polizeiinspektion Neuburg vier Unfälle mit vier Verletzten.

Bereits gegen 6.30 Uhr geriet ein 36-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt auf der Staatsstraße 2047 zwischen Rennertshofen und Hütting ins Schleudern. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit dem Auto einer 40-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Traunstein. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten in die Kliniken Ingolstadt und Neuburg gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

Glatteisunfälle in Neuburg: Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Kurze Zeit später, um Viertel nach sieben, rutschte ein 29-jähriger Autofahrer aus Neuburg auf der Strecke zwischen Ried und Laisacker. Dabei krachte er zunächst gegen einen geparkten Audi und schließlich gegen einen Mercedes auf der Gegenfahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt, doch der Schaden summiert sich auf rund 65.000 Euro.

Auch auf zwei Rädern sorgte die Glätte für Unfälle: Ein 17-jähriger E-Roller-Fahrer stürzte gegen acht Uhr auf der Monheimer Straße. Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde in die Klinik Neuburg gebracht. Sein Roller blieb unbeschädigt. Eine knappe Stunde später fiel eine 36-jährige Radfahrerin in der Eybstraße. Auch sie erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde medizinisch versorgt. An ihrem Rad entstand kein Schaden. (AZ)