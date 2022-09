Gleich mehrere Fahrraddiebstähle am Wochenende

Vier Fahrräder wurden am Wochenende in Neuburg und Schrobenhausen geklaut. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas gesehen?

Am Wochenende wurden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gleich mehrere Fahrräder entwendet: Am Freitag gegen 23 Uhr, wurde in Neuburg in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein E-Bike gestohlen. Das Fahrrad der Marke Prophete war versperrt und auf einem Flur im Wohnhaus abgestellt, berichtet die Polizei. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike im Wert von rund 1200 Euro.

In der Münchener Straße in Neuburg hat am Freitag gegen 15.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter das Rad eines 31-Jährigen geklaut. Dieser hatte sein Rad versperrt an der Bullinger Kreuzung abgestellt. Als er nur zehn Minuten später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. In beiden Fällen erbittet die Polizeiinspektion Neuburg Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0.

Zwei weitere Fahrraddiebstähle in Schrobenhausen

Aber nicht nur in Neuburg, sondern auch in Schrobenhausen wurden Fahrräder gestohlen. Eine 19-Jährige aus Brunnen stellte ihr Fahrrad am Freitag gegen 17 Uhr am Bahnhof am Wittelbacherplatz ab und versperrte es mit einem Fahrradschloss. Als sie am Samstag um 9.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrrad wollte, war dieses bereits weg. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike im Wert von circa 200 Euro in den Farben grau und grün. Der Täter oder die Täterin ist derzeit unbekannt, heißt es im Polizeibericht.

Zwischen Donnerstag 21 und Freitag 14 Uhr wurde aus einem Anwesen in der Straße Am Schleifmühlkanal in Schrobenhausen durch einen unbekannten Täter ein rosa farbenes Damenfahrrad der Marke Diamant Topas im Wert von ungefähr 850 Euro entwendet. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den beiden letztgenannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/89750 entgegen. (AZ)