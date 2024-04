Gleich vier neue Gesichter: Neuburger Kunstquartier öffnet die Ateliers

Das Neuburger Kunstquartier öffnet wieder die Türen zu den Ateliers. Zu bestaunen sind diesmal auch Kunstwerke der neuen Mitglieder.

Zehn Räume geben zehn kreativen Köpfen einen Raum. So könnte man ganz plakativ das Konzept des Neuburger Kunstquartiers zusammenfassen, wo verschiedene Künstler Ateliers beziehen können. Genau diese Ateliers öffnen nun bald wieder traditionell ihre Türen. Diesmal stellen nicht nur die "alten Hasen" ihr aktuelles Schaffen vor, das Kunstquartier freut sich auch über vier neue Mitglieder.

Zwei davon verraten, wie sie überhaupt zum Kunstquartier gekommen sind. Da ist zum eine Christine Reith. Schon lange hat die Neuburger Künstlerinnen passende Räume mit viel Platz gesucht. Vor zwei Jahren hatte sie zum ersten Mal eine Ausschreibung des Kunstquartiers, doch damals sei es für sie noch nicht die passende Zeit gewesen. Jetzt fühlt sich für Reith alles richtig an, wenn sie in ihrem hellen Atelier mit den großen Fenstern steht, strahlt sie über beide Ohren. "So viel Platz hat man zu Hause einfach nicht, um einen ganzen Raum der Kunst zu widmen."

Ähnlich geht es Liese Waltinger. Seit einem Jahr nimmt sie sich ganz bewusst Zeit, um "etwas Kreatives zu machen". Davor habe sie nie Zeit dafür gefunden, jetzt will sie in angenehmer Atmosphäre ihrer Kunst den eigenen Raum geben. "Ich hätte mich ja nicht getraut, beim Kunstquartier anzufragen, aber Petra (Fürst) hat mich dazu ermutigt", sagt Waltinger. Ebenfalls neu im Kunstquartier sind der Ingolstädter Psychologe Rupert Roschmann und der Neuburger David Buttmann.

Vier neue Künstler nutzen die Ateliers im Neuburger Kunstquartier

Besonders stolz sind auf die neuen Mitglieder Susanne Bergbauer und Stefan Wanzl-Lawrence. Sie sind die Köpfe hinter dem Kunstquartier und übernehmen die Organisation. Seit Kurzem werden sie bei diesen Aufgaben auch von Ingo Campus unterstützt. Die drei bestätigen, dass das Kunstquartier neue Mitglieder immer gerne willkommen heißt, "es muss einfach nur Platz frei sein, dann geht das ganz unkompliziert", sagt Bergbauer.

Und so können die Besucher bei den offenen Ateliertagen die unterschiedlichsten Werke der neuen und alten Mitglieder bewundern. Zu viel soll noch nicht von dem verraten sein, was zu sehen sein wird, doch einen kurzen Einblick in die Arbeiten geben die Mitglieder schon einmal. So versucht sich Susanne Bergbauer an ganz neuen Formaten. Während sie davor kleinformatig arbeitete, gibt es von ihr diesmal Werke auf 1,50 mal 1,60 großen Leinwänden zu sehen. Auch Dana Laubinger wagt sich in neues Terrain, bei ihr geht es jedoch in eine andere Farbwelt: von dunkel zu viel helleren Tönen.

Stefan Wanzl-Lawrence nutzt die Ateliertage als Preview für seine geplante Ausstellung in Schrobenhausen und die Motive von Ingo Campus haben ihren Weg auf Textil gefunden, genauer gesagt auf ein T-Shirt. An ein besonderes Projekt hat sich auch Silvia Schlegl gewagt. Sie bringt Fotos aus Saudi-Arabien mit, ihre Herausforderung an sich selbst: Statt mit einer Kamera erstellte sie die künstlerischen Motive ausschließlich mit der Handykamera.

Info: Die Ateliers des Neuburger Kunstquartiers sind am 26. April ab 18 Uhr und am 27. April ab 16 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.