Gleisarbeiten am Neuburger Bahnhof: Das müssen Reisende wissen

Am Neuburger Bahnhof stehen ab nächster Woche Gleisarbeiten an.

Ab 12. Juni stehen am Neuburger Bahnhof Ausbesserungs- und Gleisarbeiten an. Dabei kommt es zu Fahrplanabweichungen und Sperrungen. Was Fahrgäste beachten müssen.

Ab kommender Woche, Montag, 12. Juni, kommt es am Bahnhof in Neuburg zu Ausbesserungs- und Gleisarbeiten. Wie die Deutsche Bahn Netz AG und die Eisenbahngesellschaft Agilis mitteilen, kommt es dabei auch zu Fahrplanabweichungen sowie Streckensperrungen. Die Arbeiten seien aufgrund der Abnutzung und des hohen Alters der Anlage notwendig, wie es heißt. Im Zuge der Baumaßnahmen werden in Neuburg 2 Weichen, 1850 Meter Schiene, 1380 Stück Schwellen und 3100 Tonnen Schotter ausgetauscht. Laut Betreibergesellschaft Agilis verkehrt in den Nächten 10. auf 11. sowie 11. auf 12. Juni die jeweils letzte Verbindung zum Hauptbahnhof in Ingolstadt (Abfahrt um 0.38 Uhr) auf dem gesamten Weg 45 Minuten früher. Vom 16. Juni gegen 22 Uhr bis 19. Juni etwa 4 Uhr ist die Strecke zwischen Rohrenfeld und Unterhausen gesperrt. Reisende werden gebeten, die abweichenden, teils früheren Fahrzeiten der Züge zwischen Ingolstadt und Rohrenfeld beziehungsweise zwischen Unterhausen und Donauwörth zu beachten. Gleisarbeiten am Neuburger Bahnhof: Das müssen Reisende ab 12. Juni wissen In der Nacht auf den 26. Juni ist die Strecke zwischen Rohrenfeld und Unterhausen ebenfalls gesperrt. Hier gilt es laut Agilis, die teils späteren Fahrzeiten der Züge auf den eben genannten Streckenabschnitten zu beachten. Für die ausfallenden Züge werden Ersatzbusse im Abschnitt Rohrenfeld – Neuburg – Unterhausen eingesetzt, so Agilis. Die Beförderung von Fahrrädern ist „im Rahmen der bereitgestellten Kapazitäten möglich und kann nicht garantiert werden“, heißt es weiter. Um den regulären Bahnbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, finden die Bauarbeiten laut DB Netz AG zwischen 16. und 26. Juni rund um die Uhr statt. Dementsprechend kann es auch zu Lärmbelästigungen kommen. (krek)

