Glück für Bettina Häring: Neuburger Stadtrat zeigt Solidarität

Plus Die Ausschüsse im Neuburger Stadtrat mussten wegen eines Beschlusses des Verwaltungsgerichtshofs neu besetzt werden. Das Ergebnis sorgt bei einer Stadträtin für Erleichterung.

Plötzlich waren die beiden Neuburger Stadträte Michael Wittmair (Die Linke) und Bettina Häring (FDP) ihre Sitze in den Ausschüssen los. Eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hatte zur Folge, dass die Ausschüsse in Neuburg neu besetzt werden müssen und die Sitze für die FDP/ Die Linke wegfallen. Einzige Hoffnung für die beiden Gremiumsmitglieder war nun, dass andere Fraktionen, die berechtigt sind, die Sitze zu vergeben, diese mit einem Namen außerhalb der eigenen Partei besetzen und Solidarität zeigen.