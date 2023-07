Neuburg

23.07.2023

"Glück g'habt": Gitarrenfestival besticht mit Fingerfertigkeit und Humor

Jule Malischke kam zum wiederholten Mal zu Barock bis Rock in Neuburg. An ihrer Seite dieses Mal die Geigerin Isa Kimmel.

Plus Das Neuburger Gitarrenfestival "Barock bis Rock" findet in der elften Auflage statt. Der Auftakt bietet einen Mix aus österreichischer Bissigkeit und einem unerwarteten Trio.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Manchmal muss man einfach Glück haben. Glück, dass trotz Wetterprognose kein Gewitter durch den Neuburger Museumsgarten zieht. Glück, dass die zahlreich erschienenen Gäste einfach Lust auf Gitarrenmusik haben und dann noch das unfassbare Glück, dass so hervorragende Musiker Zeit hatten, für "Barock bis Rock" nach Neuburg zu kommen. Die Rede ist von "Wiener Blond", einem faszinierenden Duo aus Wien, das dem ersten Abend ein denkwürdiges Finale bereitet. Aber zurück an den Anfang.

Zwei Einser stehen auf dem Plakat von "Barock bis Rock". Es ist das Jahr nach dem Jubiläum, als Noppo Heine sein Gitarrenfestival zum Zehnjährigen mit einem Straßenfest feierte. Nun geht es also wieder in gewohnte Bahnen. Die elfte Auflage führt an zwei Abenden in den romantischen Garten hinter dem Stadtmuseum, an jeden Abend stehen drei Acts auf dem Programm. Der Freitag warb mit Frauenpower - und was soll man sagen: Es powerte ordentlich!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen