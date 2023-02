Glückliche Hühner und reich in die Rente mithilfe der Vhs

Plus Die Neuburger Volkshochschule stellt ihr neues Programm vor. Interessierte haben eine Auswahl an 500 Kursen vom Trommeln bis zum Nähen des Schlossfestgewands.

Wie hält man eine kleine, glückliche Hühnerherde? Wie kann ich ein Schlossfestgewand selbst schneidern? Und wie schmeckt eigentlich die Küche Sri Lankas? Diese Fragen werden im kommenden halben Jahr im neuen Programm "Besser abschneiden!" der Neuburger Volkshochschule (Vhs) beantwortet. Über 500 Kurse und Veranstaltungen plant das Team der Vhs Neuburg von Mitte Februar bis Ende August. Davon sind 72 Kurse brandneu.