Gmehling hält Grundsatzrede an den Stadtrat: "Als wären wir im Dauerwahlkampf"

Plus Der Ton im Neuburger Stadtrat hat sich verändert. Bei der Weihnachtsfeier macht Oberbürgermeister Gmehling das zum Thema. Es geht auch um seinen eigenen Politikstil.

Seit Jahrzehnten ist es Tradition, dass vor Weihnachten Stadtrat und Verwaltung zu einer Feier im Marstall zusammenkommen. Es wird gegessen, gesungen, der OB hält eine kleine Ansprache und dann gehen die Gäste in den gemütlichen Teil des Abends über. Aber dieses Mal war es anders. Zwar wurde gegessen, gesungen und der OB hielt eine Ansprache. Doch die war vielmehr eine Grundsatzrede. Es ging um die Zusammenarbeit im Stadtrat, die Art der Kommunikation - und auch um ihn selbst.

"Meine ersten drei Amtszeiten unterscheiden sich sehr von der aktuell laufenden", sagte Bernhard Gmehling. Mit ruhiger Stimme führt er aus, warum. "Das Miteinander, der Ton und die Herangehensweise haben sich stark verändert. Von 2020 an gab es teils herbe, persönliche Angriffe in den sozialen Medien. Nicht von der Mehrheit, sondern von Einzelnen."