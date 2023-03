Gmehlings letzte Abenteuer: Das war das Starkbierfest der Freien Wähler

Plus Der OB kämpft verzweifelt für eine Brücke und wird von der personifizierten Nahwärme verführt: Das Starkbierfest der Freien Wähler Neuburg liefert nach zähem Start viele Lacher.

Wer zum Teufel ist diese Frau? Lasziv präsentiert sie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ihre Brüste, fordert ihn auf, diese zu berühren. Gmehling ringt mit sich, dann wird er schwach und streckt seine Hand aus. Doch Halt! Die Unbekannte lacht: "Als ob es bei den Stadtwerken etwas umsonst gibt." Die Verwirrung ist dem OB ins Gesicht geschrieben. Da gibt sich die Frau zu erkennen. Sie sei das "Kuttenreich-Luder", die personifizierte Nahwärme, und für sie soll das Neuburger Stadtoberhaupt ordentlich blechen. Die nächsten Sekunden gehen im Gelächter der knapp 370 Zuschauerinnen und Zuschauer im Kolpingsaal unter. Die Szene mit Gmehling, gespielt von Mike Kettl, und Kerstin Egerer als berechnend-verführerisches Energieprojekt, sorgt für den Stimmungshöhepunkt beim Starkbierfest der Freien Wähler. Dieses kann am Samstagabend erstmals nach dreijähriger Corona-Pause wieder regulär stattfinden, nach dem "Septemberfest" im vergangenen Herbst als Überbrückung. Doch bis an diesem Abend Stimmung aufkommt, dauert es etwas.