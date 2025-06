Goldie-Abend in der Drogerie

Am Samstag, 21. Juni, lädt die Drogerie wieder zu Ihrem Goldie-Abend ein. Mit musikalischen Leckerbissen quer durch die Charts der letzten 50 Jahre wollen die Veranstalter alle Generationen ansprechen, von Ü30 bis Ü60. Ob Abba, Billy Preston, KC and the Sunshine Band, ob Eric Clapton, Rolling Stones oder The Sensational Alex Harvey Band, es wird fast keine Band von DJ Klaus ausgelassen. Natürlich werden Musikwünsche erfüllt, soweit vorhanden. Die Party, bei der es sicher auch um ein Wiedersehen alter Musikfreunde und ein geselliges Beieinandersein geht, startet um 20 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Die kühlen Kellergewölbe sind geöffnet. Ein kleidungsmäßiges Outfit der Gäste aus den 70er und 80er Jahren ist durchaus willkommen. (AZ)

