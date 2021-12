Gottesdienste an Weihnachten: Wo und wann sie in Neuburg gefeiert werden

Evangelische und katholische Pfarreien verlangen teilweise Impfnachweise. Es gibt aber ausreichend unreglementierte Angebote für die Gottesdienste an Weihnachten.

„Leider haben wir uns geirrt.“ Pfarrer Jens Hauschild von der evangelischen Apostelkirche hatte vor einem Jahr angekündigt, dass heuer wohl wieder alles „normal“ werden könne. Aber jetzt müssen an Weihnachten erneut Impfnachweise kontrolliert und Plätze reduziert werden.

„Wir haben aber für alle Besucher ausreichend Angebote“, versichert Pfarrer Hauschild zusammen mit seinem Kollegen Jürgen Bogenreuther von der Christuskirche. Zum „Endspiel“ im Kirchenjahr, so Pfarrer Bogenreuther, kämen einfach viel mehr Menschen in die Kirchen als sonst. Den Geistlichen ist das auch recht, sie wollen allen Besuchern Einkehr und Freude vermitteln.

Das soll in der evangelisch-lutherischen Apostelkirche im Ostend an Heiligabend schon um 15.30 Uhr ein Weihnachtsspiel mit vier Akteuren bieten. Pfarrer Jens Hauschild hat es geschrieben und spielt selbst auch mit. Es gilt wie für die anschließende Christvesper um 17.30 Uhr die 3G-Regel. Die Nachweise werden am Eingang kontrolliert.

Die Feier zur Christnacht um 22 Uhr bleibt offen und ohne Beschränkungen. Das gilt auch für die Festgottesdienste (jeweils um 10 Uhr) an den beiden Feiertagen. Abstände sind einzuhalten und Masken zu tragen. In den 3G-Gottesdiensten können mehr als 140 Plätze in der Apostelkirche besetzt werden. 2019 kamen allein am Heiligen Abend 1000 Besucher in die Apostelkirche, 2020 waren es noch 200.

Weihnachtsspiel an Heiligabend in der Neuburger Apostelkirche

Die Christuskirche hält es wie ihre Partnergemeinde im Ostend und öffnet an Weihnachten für Geimpfte wie für Ungeimpfte. Allerdings werden für das Krippenspiel (16 Uhr) und den Festgottesdienst (18 Uhr) Impf- oder Genesenennachweis oder ein negatives Testergebnis (3G) verlangt. Die Festgottesdienste an den beiden Feiertagen (jeweils um 10 Uhr) bleiben ebenso unbeschränkt wie an Heiligabend um 22.30 Uhr die Feier mit besonderer musikalischer Gestaltung. Dieser späte Gottesdienst wird übrigens von der Schlosskapelle in die Christuskirche verlegt.

Die Christuskirche betreut auch Oberhausen, Rennertshofen und die Seniorenheime Bertoldsheim, Straß und BRK Neuburg. Die Gottesdienste hängen von der aktuellen Situation ab. In Oberhausen ist am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr ein Gottesdienst angesetzt, in der Leonhardskapelle Rennertshofen an Heiligabend um 16 Uhr. Für die kleine Kapelle gilt die 3G-Regelung. Bis März weiche man dann aus Sicherheitsgründen ins katholische Pfarrheim aus, so Pfarrer Jürgen Bogenreuther.

Ökumenische Weihnachtsfeier an Heiligabend auf dem Neuburger Karlsplatz

Mit der ökumenischen Weihnachtsfeier an Heiligabend um 17.30 Uhr auf dem Karlsplatz bieten die Christuskirche und die Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist – wie berichtet – ein Novum an. Die folgenden Krippenspiele, Metten und Gottesdienste der katholischen Gemeinschaft bleiben weitgehend unreglementiert – bei Einhaltung der Abstandsregel. Stadtpfarrer Herbert Kohler setzt auf Vorsicht, will aber keinen Besucher ausschließen. Bittenbrunn verlangt für die Christmette 2G, Ried die 3G-Regelung (jeweils um 22.30 Uhr).

Die evangelischen Pfarrer Jens Hauschild (links) und Jürgen Bogenreuther sind guter Dinge, dass es schöne Christmetten und Gottesdienste an Weihnachten 2021 gibt.

Gietlhausen erlebt an Heiligabend eine Andacht im Freien (16 Uhr), Rohrenfels (19 Uhr) und Wagenhofen (17.30 Uhr) haben sich für Christmetten im Freien entschieden. Auch Sehensand feiert um 17.30 Uhr auf dem Friedhof mit einer Live-Übertragung in die Kirche (für Senioren). Die Kirchen organisieren Weihnachten also wieder ganz anders, als sie es sich vorgestellt haben. Die katholische Pfarrei St. Ulrich im Ostend geht auf Nummer sicher und bittet alle Besucher um Voranmeldung im Pfarrbüro. Kinderkrippenfeier (16 Uhr), Christmette (20.30 Uhr) sowie die Festgottesdienste am ersten und zweiten Feiertag (jeweils um 10.30 Uhr) müssen also „gebucht“ werden.

Gottesdienste an Heiligabend in Neuburg: Kirchen verlangen teilweise Anmeldung und 2G-Nachweis

Vorab anmelden bei 2G-Beschränkung muss man sich auch für den Heiligabend-Familiengottesdienst im Marienheimer Gemeindesaal (15 Uhr). Vorherige Anmeldung gilt ebenso für den dortigen Heiligabend-Gottesdienst mit Posaunenchor (17 Uhr) sowie den Weihnachtsgottesdienst am Samstag, 25. Dezember (10 Uhr) jeweils mit Pfarrer Herbert Sperber.

Pfarrer Hartmut Dusse hält am Sonntag, 26. Dezember, um 10 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst in der Kirche in Maxweiler. Im Vorfeld, gegen 9.30 Uhr, gibt es dort ein Weihnachtsblasen mit dem Posaunenchor. Für diesen Gottesdienst gilt ebenfalls 2G-Beschränkung und eine vorab Anmeldung.