Neuburg

17:30 Uhr

Gottesdienste zum Valentinstag in den Kirchen Neuburgs

Besondere Gottesdienste zum und am Valentistag gibt es in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Neuburg.

Am Wochenende 12. und 13. Februar sowie am Montag, 14. Februar, dem Valentinstag, gibt es in den Kirchen Neuburgs wieder besondere Gottesdienste. Was Paaren genau angeboten wird.