Grabenparkplatz in Neuburg vorübergehend gesperrt

Der Parkplatz am Graben in Neuburg muss kurzfristig gesperrt werden. Im Bereich über dem Parkplatz müssen Bäume zugeschnitten werden.

Am kommenden Montag, 28. Februar, ist der Parkplatz am Graben von 7 Uhr bis 18 Uhr komplett gesperrt und kann in dieser Zeit nicht genutzt werden. Dort abgestellte Fahrzeug müssen für den genannten Zeitraum entfernt werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Grund für die Sperrung sind umfangreiche Baumschnittarbeiten im direkt darüber liegenden Grabenbereich.

Parkplatz am Graben in Neuburg bleibt kurzfristig gesperrt

Ebenfalls am Montag beginnt die mehrmonatige Umgestaltung der Grün- und Freizeitanlage zwischen Burgwehr und Grabenspielplatz. So sind ab 28. Februar und bis auf Weiteres alle Fußwege im Bereich der sogenannten Hutzeldörre gesperrt. Zudem ist auch der kleine Parkplatz direkt vor dem Grabenspielplatz am Wolfgang-Wilhelm-Platz gesperrt.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten lässt es sich nicht verhindern, dass auch die neu gebaute Rampe während der Bauphase bis voraussichtlich August nicht genutzt werden kann. Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer führt über den höher liegenden Grabenweg. (nr)