Neuburg

06:00 Uhr

Grandioses Finale im Birdland: Ein Kaleidoskop des modernen Jazz

Plus Starke Frauen und fantasievollen Männer zeigen beim Finale des 13. Birdland Radio Jazz Festivals Wege auf, in die sich ihre Musik entwickeln kann

Von Reinhard Köchl

Es sind immer wieder neue Anläufe, die Ware „Jazz“ an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Dass es sich dabei nicht um Sonderangebote für den schnellen Genuss oder trendige Shots handelt, die man eben mal schnell im Vorbeigehen mitnimmt, wissen Manfred Rehm, Roland Spiegel und Uli Habersetzer – Letztere Moderatoren des Bayerischen Rundfunks (BR) – nur zu genau. Und so grenzt es fast an ein Wunder, wenn der Birdland und der BR nun schon zum 13. Mal in Folge ihr gemeinsames „Kind“, das „Birdland Radio Jazz Festival“, im Keller des Jazzclubs und im Audi Forum Ingolstadt voller Stolz präsentieren.

Ein Festival mit acht Konzerten, ein vitaler Querschnitt durch traditionelle und moderne Strömungen, allesamt gut besucht, absolut im Trend, politisch, aber nie belehrend, anregend, jedoch nur selten aufdringlich, von den Radiomachern aus München in bester Tonqualität aufgezeichnet und zeitversetzt gesendet. Nimmt man noch die vierstündige Livesendung aus dem ersten Stock der Hofapotheke dazu, die am vergangenen Samstag auf BR Klassik und ab Mitternacht auf Bayern 2 ausgestrahlt wurde, so wirft dies einmal mehr ein helles Licht auf die Bedeutung der Kulturstadt Neuburg und der europaweit bekannten Jazz-Insel im Birdland.

